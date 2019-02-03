المؤتمرنت -

أبو راس يعزي بوفاة احمد العطار

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة احمد احمد العطار ، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد، علاء احمد احمد العطار، وإخوانه محسن وعبدالسلام احمد العطار، وجميع آل العطار، عبّر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..



" إنا لله وإنا إليه راجعون"

