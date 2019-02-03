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المؤتمر نت - واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد الرابع عشر، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية.

مجلس النواب يناقش مخاطر مبيدات مستوردة
الأحد, 03-فبراير-2019
المؤتمرنت -
مجلس النواب يناقش مخاطر مبيدات مستوردة
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد الرابع عشر، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، استمع المجلس إلى تقريراً موجزاً عن أعمال المجلس خلال الفترة الثالثة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث عشر.

وتطرق نواب الشعب في نقاشاتهم إلى موضوع خطورة استيراد الأسمدة والبذور والسموم، والتي تشكل خطراً على الإنسان وتضر بالتربة الزراعية.

ولفت نواب الشعب إلى ما تشكله هذه المبيدات من مخاطر وأضرار بدأت تظهر على التربة والإنسان.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الزراعة لدراسته وموافاة المجلس بما سيتم التوصل اليه.

كما أقر المجلس حضور وزير الإعلام للإيضاح حول أسباب تأخير نشر خبر جلسات مجلس النواب في النشرات الإخبارية الرسمية وذلك في جلسة غد الاثنين.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.








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