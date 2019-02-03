الأحد, 03-فبراير-2019 الساعة: 09:24 م - آخر تحديث: 08:41 م (41: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر يتجدد
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
أخبار
المؤتمر نت - أكدت وزارة الخارجية أن دول العدوان ومرتزقته ماضون في تصعيدهم العسكري وعرقلة تنفيذ اتفاقات ستوكهولم. وأوضحت وزارة الخارجية في رسالة وجهتها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك

الخارجية: خروقات العدوان ومرتزقته تنذر بنسف اتفاق ستوكهولم
الأحد, 03-فبراير-2019
المؤتمرنت -
الخارجية: خروقات العدوان ومرتزقته تنذر بنسف اتفاق ستوكهولم
أكدت وزارة الخارجية أن دول العدوان ومرتزقته ماضون في تصعيدهم العسكري وعرقلة تنفيذ اتفاقات ستوكهولم.

وأوضحت وزارة الخارجية في رسالة وجهتها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك أن قوات تحالف العدوان نفذت أمس زحفين من الجهة الشرقية على مديرية الدريهمي التي تكتظ بالسكان وترزح تحت الحصار منذ ثمانية أشهر، إلى جانب استمرار الخروقات التي بلغت أكثر من أربعة آلاف و600 خرقاً منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى استمرار دول تحالف العدوان ومرتزقته في بناء التحصينات واستقدام التعزيزات، في الوقت الذي يواصل طيران العدوان تحليقه بصورة مستمرة فوق مدينة الحديدة وعدد من المديريات ويقصف من حين إلى آخر، وآخر ذلك شن ١٦ غارة مساء الخميس ٣١ يناير المنصرم.

وأكدت وزارة الخارجية التزام الجيش واللجان الشعبية بأقصى درجات ضبط النفس واحترام القرارات الأممية وما تم الالتزام به في السويد.. لافتة إلى أن خروقات العدوان ومرتزقته المتواصلة بالحديدة تعد تحدياً سافراً للقرارات الأممية، وتهديدا خطيرا ينذر بنسف اتفاقات ستوكهولم، وإفشال الجهود الأممية لوقف العدوان وإحلال السلام في اليمن.

وجددت مطالبتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على دول العدوان ومرتزقته وقف التصعيد العسكري واحترام التزاماتها وفقاً لاتفاق ستوكهولم، والمبادرة الفورية لرفع الحصار عن مديرية الدريهمي والتي ما تزال تواجه حصار وزحف ضمن توجه عدواني وهمجي مثل وما يزال وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الراعي للتسوية السياسية .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعت وزارة الخارجية إلى المضي قدماً في حل بقية الملفات خاصة فتح مطار صنعاء الدولي والاتفاق على الترتيبات الاقتصادية والدفع نحو مفاوضات الحل الشامل.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: طيران العدوان يشن 8 غارات على محافظتي صعدة وحجة
أخبار: تشكيل لجنة برلمانية لتوفير الغاز المنزلي للمواطنين
أخبار: وزير الخارجية يناقش مع غراندي تعزيز العمل الإنساني
عربي ودولي: لبنان .. إتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية
أخبار: 23 غارة عدوانية على 3 محافظات يمنية
أخبار: طيران العدوان يشن 13 غارة على تعز
أخبار: طيران العدوان يشن غارتين على صعدة
رياضة: بثلاثية على اليابان.. قطر تخطف كأس آسيا لأول مرّة
أخبار: المانيا .. مؤتمر للسلام يدعو لوقف الحرب ورفع الحصار على اليمن
محافظات: المحويت .. وفاة 31 حالة بالكوليرا
أخبار: مصرع وجرح عشرات المرتزقة في عمليات للجيش
أخبار: طيران العدوان يشن 3 غارات على صنعاء
رياضة: برشلونة يعبر لنصف نهائي كأس اسبانيا
أخبار: وصول باخرة إلى الحديدة .. توزيع (183) شاحنة غاز منزلي بصنعاء
أخبار: 30 غارة عدوانية على 5 محافظات يمنية
أخبار: تعز.. مصرع وإصابة 15 مرتزقاً بقصف مدفعي
أخبار: رئيس المؤتمر يستقبل المبعوث الاممي مارتن غريفيث (تفاصيل)
عربي ودولي: السودان: اعتقال نائبة رئيس حزب الأمة
أخبار: طيران العدوان يشن 20 غارة على محافظتي الحديدة وريمة
أخبار: التقى غريفيث.. شرف يؤكد على صرف الرواتب وفتح مطار صنعاء
قضايا وآراء: المؤتمر يتجدد
أخبار: عشرات القتلى في صفوف العدوان ومرتزقته
أخبار: طيران العدوان يشن 20 غارة على 4 محافظات
أخبار: ابوراس يرأٍس اجتماعا للجان الخاصة بالإعداد لدورة اللجنة الدائمة الرئيسية (تفاصيل)
أخبار: طيران العدوان يشن 5 غارات على حجة ومأرب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019