المؤتمرنت -

استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

واصل الغزاة والمرتزقة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ،فيما استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات محافظات صعدة ، الجوف , عمران و نهم خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر أمني أن الغزاة والمرتزقة استهدفوا بالمدفعية والأسلحة الرشاشة المطار ومنطقة الاتحاد وشارع الـ50 بالحديدة , وقصفوا بالعيارات الثقيلة باتجاه الأحياء السكنية في شارع الخمسين .



واستهدف الغزاة ومرتزقتهم بقذائف الهاون جوار مستشفى الكويت في حي 7يوليو السكني بمديرية الحالي ,وشنوا قصفاً بالمدفعية والأسلحة الرشاشة على مناطق متفرقة بالحي نفسه .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان التجسسي حلق في سماء مدينة وميناء الحديدة .



و ذكر المصدر أن الطيران المعادي شن أربع غارات على منطقتي بني معين والقد بمديرية رازح بمحافظة صعدة , واستهدف بخمس غارات منطقة الصوح بمديرية كتاف



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أن مواطناً استشهد بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.



وفي محافظة لحج أصيبت امرأة في منطقة جبل جالس بمديرية القبيطة بقذائف لمرتزقة العدوان استهدفت منزلها .



وفقا للمصدر شن طيران العدوان خمس غارات غرب مديرية المراشي بمحافظة الجوف ,و ثمان غارات على مديرية نهم ،واستهدف بغارتين مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران .

