الإثنين, 04-فبراير-2019 الساعة: 06:51 م - آخر تحديث: 05:44 م (44: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر يتجدد
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
أخبار
المؤتمر نت - نبه المركز الوطني للأرصاد القاطنين في الهضاب الداخلية والمناطق الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الواسع الانتشار.

تنبيه هام من المركز الوطني للأرصاد
الإثنين, 04-فبراير-2019
المؤتمرنت -
تنبيه هام من المركز الوطني للأرصاد
نبه المركز الوطني للأرصاد القاطنين في الهضاب الداخلية والمناطق الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الواسع الانتشار.

كما نبه المركز في نشرته اليوم الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الغربية ومدخل باب المندب وأرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأشار المركز إلى أن الأجواء في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ستكون خلال الـ 24 ساعة القادمة صحوة إلى غائمة جزئيا وباردة ومغبرة نسبيا على أجزاء منها خلال الليل والصباح الباكر خاصة على محافظات (البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة) وقد تتكون الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من محافظات حجة وإب وتعز.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المركز إلى أن الأجواء ستكون غائمة جزئيا مع احتمال تكون السحب الركامية وهطول أمطار في فترة ما بعد الظهر على مناطق متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية.

فيما تكون الأجواء بالمناطق الساحلية غائمة جزئيا وتتكاثر السحب على إجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية أثناء الليل والصباح الباكر وتتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 22 عقدة، وأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا على السواحل الغربية وتنشط الرياح عليها وعلى مدخل باب المندب حيث تتراوح سرعتها من 15 إلى 30 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وبين المركز أن الأجواء في أرخبيل سقطرى ستكون غائمة جزئيا وسحب منخفضة والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 10 إلى 24 عقدة، فيما تكون في المناطق الصحراوية صحوة إلى غائمة جزئيا ومغبرة نسبيا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مصرع 16 في انهيارات بوليفيا
أخبار: غارتان لطيران العدوان على عمران
أخبار: طيران العدوان يشن 10 غارات على نهم والجوف
أخبار: قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع للعدوان ومرتزقته
أخبار: طيران العدوان يشن 8 غارات على محافظتي صعدة وحجة
أخبار: تشكيل لجنة برلمانية لتوفير الغاز المنزلي للمواطنين
أخبار: وزير الخارجية يناقش مع غراندي تعزيز العمل الإنساني
عربي ودولي: لبنان .. إتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية
أخبار: 23 غارة عدوانية على 3 محافظات يمنية
أخبار: طيران العدوان يشن 13 غارة على تعز
أخبار: طيران العدوان يشن غارتين على صعدة
رياضة: بثلاثية على اليابان.. قطر تخطف كأس آسيا لأول مرّة
أخبار: المانيا .. مؤتمر للسلام يدعو لوقف الحرب ورفع الحصار على اليمن
محافظات: المحويت .. وفاة 31 حالة بالكوليرا
أخبار: مصرع وجرح عشرات المرتزقة في عمليات للجيش
أخبار: طيران العدوان يشن 3 غارات على صنعاء
رياضة: برشلونة يعبر لنصف نهائي كأس اسبانيا
أخبار: وصول باخرة إلى الحديدة .. توزيع (183) شاحنة غاز منزلي بصنعاء
أخبار: 30 غارة عدوانية على 5 محافظات يمنية
أخبار: تعز.. مصرع وإصابة 15 مرتزقاً بقصف مدفعي
أخبار: رئيس المؤتمر يستقبل المبعوث الاممي مارتن غريفيث (تفاصيل)
عربي ودولي: السودان: اعتقال نائبة رئيس حزب الأمة
أخبار: طيران العدوان يشن 20 غارة على محافظتي الحديدة وريمة
أخبار: التقى غريفيث.. شرف يؤكد على صرف الرواتب وفتح مطار صنعاء
قضايا وآراء: المؤتمر يتجدد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019