المؤتمرنت -

قوى العدوان والمرتزقة يواصلون استهداف المواطنين

واصلت قوى العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقتها استهداف محافظة الحديدة في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما تعرضت محافظتي صعدة و حجة لقصف مدفعي وصاروخي وغارات لطيران العدو خلال ال 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني إصابة طفل بنيران الغزاة والمرتزقة في منطقة السويق بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للغزاة و المرتزقة استهدف شرق مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة ،وتم إطلاق أكثر من 15 قذيفة مدفعية على منازل الموطنين وكلية الطب في حي الربصة بالمدينة .



كما شن الغزاة ومرتزقتهم قصفاً مكثفاً بالمعدلات الثقيلة والمتوسطة على مديرية الدريهمي، فيما ظلت طائرات العدوان الحربية والتجسسية تحلق بشكل مستمر في سماء المدينة ومديرية الدريهمي وعدد من المديريات الجنوبية.



وأشار المصدر إلى أن المرتزقة قصفوا قريتي الزعفران ومحل الشيخ في كيلو 16 بأعداد من القذائف المدفعية والعيارات الثقيلة، وواصلوا قصفهم على أحياء 7 يوليو،كما استهدف قصف مدفعي للمرتزقة باتجاه مدينة الشعب وكذلك باتجاه مطار الحديدة .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر إلى أن طيران العدوان شن ست غارات على منطقة بني معاذ بمديرية سحار بمحافظة صعدة ،فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية باقم و كذلك مديرية منبه الحدودية.



ووفقاً للمصدر شن الطيران المعادي ثلاث غارات على مدينة حرض بمحافظة حجة .

