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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل السبتمبري الأستاذ محمد علي الناظري والذي رحل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية .

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل السبتمبري محمد الناظري
الثلاثاء, 05-فبراير-2019
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل السبتمبري محمد الناظري
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل السبتمبري الأستاذ محمد علي الناظري والذي رحل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية .

وأشاد أبوراس في البرقية التي بعثها إلى قحطان محمد علي الناظري بمناقب الفقيد ومواقفه ودوره النضالي في التحركات الوطنية والانتصار للثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر وأهدافها ومبادئها وقيمها ونظامها الجمهوري ودفاعه الصلب عنه وعن الوحدة والانتصار للوطن وقضاياه .

وأكد ابوراس في البرقية أن الوطن خسر واحداً من الرجال الأوفياء الذين اتسموا بالإخلاص والتفاني في أداء الواجب الوطني.
وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام في البرقية باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"








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