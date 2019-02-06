المؤتمرنت -

مقتل وإصابة 31 جنديا سعودي بنيران الجيش واللجان في يناير المنصرم

قتل وأصيب 31 جندياً سعودياً بعمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال يناير المنصرم.





واعترفت وسائل إعلام العدو بمصرع 16 وإصابة 15 جنديا سعوديا خلال يناير الماضي في جبهات ما وراء الحدود.



وفيما يلي قائمة بأسماء قتلى وجرحى جيش النظام السعودي الذين تم الإعلان عنهم.



أولاً - أسماء القتلى :



1- بدر حمدي الرشيدي



2- تركي الرشيد



3-الجندي أول معيض محمد جابر عسيري



4-العريف محمد بن مسفر الشهراني



5- عزيز أحمد العبدلي



6- خالد عبدالله القرشي



7- سعيد بن أحمد بن محمد الزهراني



8- الملازم عامر بن منسي الزهراني



9- الجندي أول ريحان عوض آل قنه



10- العريف فارس بن علي مانع الزيادي



11- الجندي نايف بن حسن يحيى الحريصي



12- الرقيب عبد المحسن بن أحمد محمد عسيري



13- أحمد بركات حامد الحاتمي



14- رئيس رقباء سعيد فاضل سعيد العمري



15- أحمد الهلالي



16- الرقيب مظلي عبدالمحسن أحمد الأسلمي



ثانياً أسماء الجرحى :



1- الملازم أول مؤيد بن عبدالرحمن الجديد



2- الرقيب أول سعود عبدالعزيز سعود القنيزعي الغامدي



3-خميس مبارك الكربي بالحد الجنوبي



4- نايل هويمل الفرجات العمراني



5- مبخوت ابراهيم ال معروف الصيعري



6- محمد بن رمثه شقيق الشاعر سعد بن رمثه



7- فرج هزاع السبيعي



8- الرقيب سالم سريع العميري الحويطي



9- هلال البقمي



10- محمد بن حمود الطريس



11- محيسن العنزي



12- الرقيب محمد خلف معاهد الشمري



13- احمد الحربي



14- المقدم نايف هليل المراغ الوثيري



15- فيصل بن حامد الرشي