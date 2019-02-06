المؤتمرنت -

وزير الخارجية يلتقي نائب مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان ديرجيه وردوفا والوفد المرافق له.



وفي اللقاء ثمن وزير الخارجية الدور الذي يقوم به صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، خاصة في هذه الفترة الاستثنائية التي تشهدها الجمهورية اليمنية.



وطالب الصندوق بزيادة رفع مستوى التعاون والدعم في المجال الصحي والطبي ليشمل اكبر عدد ممكن من المستهدفين وبالأخص في المناطق الريفية والنائية التي تضررت بشكل كبير نتيجة العدوان والحصار الشامل.



من جانبه أوضح ديرجيه وردوفا، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يولي الوضع في اليمن أولوية كبيرة ..لافتا إلى أنه سيناقش مع قيادات الصندوق سبل رفع الدعم الإنساني لليمن.