المؤتمرنت -

ابوراس يعزي بوفاة الشيخ محمد الرهوي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد حسن الرهوي والذي رحل إلى جوار ربه بعد حياة عامرة بالخير والعطاء وخدمة الوطن.



وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام في البرقية التي بعثها الى الاستاذ أحمد غالب الرهوي محافظ محافظة أبين وكافة ال الرهوي باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

