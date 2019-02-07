المؤتمرنت -

التعليم العالي تستهجن الحملة التي تستهدف قيادة الوزارة

استهجن مصدر بالمكتب الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الحملة الإعلامية والإساءات المنظمة التي يتعرض لها وزير التعليم العالي حسين علي حازب وموظفي الوزارة في عدد من وسائل الإعلام.



ونفى المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) صحة الإدعاءات التي تناولتها عدد من وسائل الإعلام، وأخرها ما تردد على لسان مذيعي وضيوف قناة وإذاعة الهوية وقبل ذلك قناة اللحظة، وما تنشره بعض الشخصيات المعروفة وغير المعروفة والمبلغ عنها لدى النيابة على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والوسائل الإعلامية.



وأكد أن تلك الاتهامات والإدعاءات تهدف للإساءة والتشهير بشخص الوزير في إطار حملة إعلامية منظمة داخليا وخارجيا تسعى للنيل من القيادات المخلصة لوطنها والثابتة في مواقفها والصامدة مع شعبها في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي والذي يتعرض له اليمن لما يقارب أربع سنوات، وبطريقه ممنهجة لا تتوقف حتى تعود من جديد وتكاد تكون مكرره.



وأشار المصدر إلى أن وزير التعليم العالي مستعد لإنصاف أي صاحب حق أو مظلمة، وكذا الرد على أية إتهامات أو دعاوي أو بلاغات يتم عرضها عليه سواء من شخص عادي أو اعتباري أو جهة قضائية أو رقابية، وتفنيدها أمام القضاء والجهات المعنية المختصة وفق القانون.



وأهاب المصدر بوسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره وعدم الانجرار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الحملات الإعلامية المنظمة التي تسيء للوطن والشعب وقياداته ومؤسساته، والتي من بينها ما تتعرض له وزارة التعليم العالي وقياداتها ومؤسساتها التعليمية منذ بداية العدوان بغرض إفشال العملية التعليمية.



كما أكد المصدر احتفاظ الوزير والوزارة وقياداتها وموظفيها بالحق في مقاضاة الأشخاص أو الوسائل الإعلامية التي أصبحت تصب جام غضبها وأحقادها من حين لآخر على الوزارة وقياداتها ومؤسساتها باتهامات وادعاءات باطلة وكاذبة لا أساس لها من الصحة.