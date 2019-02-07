الخميس, 07-فبراير-2019 الساعة: 05:05 م - آخر تحديث: 04:58 م (58: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر يتجدد
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
أخبار
المؤتمر نت - ناقش الاجتماع أوضاع الهيئة الشوروية حيث تم انتخاب المناضل الاستاذ علي عبدالله السلال رئيسا للهيئة الشوروية، والشيخ عبدالله احمد مجيديع نائبا لرئيس الهيئة ، والدكتور نبيل سلام الحمادي مقررا للهيئة . أكد أعضاء الهيئة الشوروية التفافهم

في اجتماع برئاسة أبو راس ...الهيئة الشوروية للمؤتمر تنتخب قيادة جديدة لها
الخميس, 07-فبراير-2019
المؤتمرنت -
في اجتماع برئاسة أبو راس ...الهيئة الشوروية للمؤتمر تنتخب قيادة جديدة لها
رأس الشيخ صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام وبحضور الامين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي والاستاذ نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية اجتماعا للهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام بدأ بقراءة الفاتحة على روح الشهيدين الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين عارف الزوكا .

واستعرض رئيس المؤتمر الشعبي العام المستجدات على الساحة الوطنية مجددا التأكيد على ان موقف المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل منحازا إلى الوطن والشعب وفي مقدمة الصفوف المدافعة عنه وعن وحدته وسيادته واستقلاله وضد العدوان والغزو والاحتلال .

واشار أبو راس الى أن موقف المؤتمر ضد العدوان لا يرتبط بمواقف أي جهة أخرى وانما هو موقف نابع من إيمانه بقيم ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وانطلاقا من نظريته الفكرية الميثاق الوطني وولائه للشعب اليمني العظيم .

كما اطلع رئيس المؤتمر أعضاء الهيئة الشوروية على المستجدات المتعلقة بالمفاوضات والعراقيل التي تتم حاليا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السويد،مشيرا إلى أن المؤتمر والقوى الوطنية المناهضة للعدوان تنشد السلام وتسعى اليه لكن قوى العدوان هي من تعيق السعي لتحقيقه .

وفي الجانب التنظيمي أكد أبو راس ان قيادة المؤتمر تواصل التحضيرات لانعقاد الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام وذلك في إطار تطبيق النظام الداخلي والسعي لتنشيط وتفعيل العمل التنظيمي للمؤتمر واطلاع قيادات المؤتمر الوسطية على آخر التطورات على كافة الصعد ، مؤكدا ان هذا الاجتماع سيعزز من الوحدة التنظيمية للمؤتمر وسيعزز من عملية الاتصال والتواصل بين التكوينات المؤتمرية القيادية والقاعدية.

وأشار رئيس المؤتمر إلى أهمية ان يؤدي أعضاء الهيئة الشوروية دورهم الوطني في الحفاظ على الدستور والقوانين والعمل على أداء مهامهم في اطار مجلس الشورى وفقا لما يتمتعون به من تاريخ نضالي وخبرات تراكمية سياسية واقتصادية وعلمية وفي كافة المجالات .

كما أكد على ضرورة أن يسهم أعضاء الهيئة الشوروية في تنشيط العمل التنظيمي داخل المؤتمر سواء عبر الهيئة أو في إطار التواصل مع بقية الأطر والتكوينات التنظيمية .

هذا وقد ناقش الاجتماع أوضاع الهيئة الشوروية حيث تم انتخاب المناضل الاستاذ علي عبدالله السلال رئيسا للهيئة الشوروية، والشيخ عبدالله احمد مجيديع نائبا لرئيس الهيئة ، والدكتور نبيل سلام الحمادي مقررا للهيئة .

أكد أعضاء الهيئة الشوروية التفافهم خلف قيادة المؤتمر الشعبي العام مشيرين الى أهمية انعقاد دورة اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام في هذه الظروف وبما يؤدي الى تفعيل النشاط التنظيمي للمؤتمر واعادة الروح الى تكويناته واعادة دوره في المشهد السياسي الوطني .
كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل السبتمبري محمد الناظري
أخبار: البرلمان يذكّر الحكومة بالتزامات صرف رواتب موظفي الدولة
رياضة: تتويج صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
أخبار: رئيس لجنة المراقبة الأممية الجديد يصل صنعاء
أخبار: قوى العدوان والمرتزقة يواصلون استهداف المواطنين
أخبار: سريع : 370 خرقا للمرتزقة في الحديدة في 4 أيام
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب الى 1313 $
أخبار: ابو راس يعزي رئيس " الشورى" بوفاة والدته
أخبار: تنبيه هام من المركز الوطني للأرصاد
عربي ودولي: مصرع 16 في انهيارات بوليفيا
أخبار: استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
أخبار: طيران العدوان يشن 9 غارات على صعدة
أخبار: الخارجية: خروقات العدوان تنذر بنسف اتفاق ستوكهولم
أخبار: مجلس النواب يناقش مخاطر مبيدات مستوردة
أخبار: أبو راس يعزي بوفاة احمد العطار
أخبار: غارتان لطيران العدوان على عمران
أخبار: طيران العدوان يشن 10 غارات على نهم والجوف
أخبار: قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع للعدوان ومرتزقته
أخبار: طيران العدوان يشن 8 غارات على محافظتي صعدة وحجة
أخبار: تشكيل لجنة برلمانية لتوفير الغاز المنزلي للمواطنين
أخبار: وزير الخارجية يناقش مع غراندي تعزيز العمل الإنساني
عربي ودولي: لبنان .. إتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية
أخبار: 23 غارة عدوانية على 3 محافظات يمنية
أخبار: طيران العدوان يشن 13 غارة على تعز
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019