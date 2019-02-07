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في اجتماع برئاسة أبو راس ...الهيئة الشوروية للمؤتمر تنتخب قيادة جديدة لها

رأس الشيخ صادق امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام وبحضور الامين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي والاستاذ نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية اجتماعا للهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام بدأ بقراءة الفاتحة على روح الشهيدين الزعيم علي عبدالله صالح ورفيقه الأمين عارف الزوكا .



واستعرض رئيس المؤتمر الشعبي العام المستجدات على الساحة الوطنية مجددا التأكيد على ان موقف المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل منحازا إلى الوطن والشعب وفي مقدمة الصفوف المدافعة عنه وعن وحدته وسيادته واستقلاله وضد العدوان والغزو والاحتلال .



واشار أبو راس الى أن موقف المؤتمر ضد العدوان لا يرتبط بمواقف أي جهة أخرى وانما هو موقف نابع من إيمانه بقيم ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وانطلاقا من نظريته الفكرية الميثاق الوطني وولائه للشعب اليمني العظيم .



كما اطلع رئيس المؤتمر أعضاء الهيئة الشوروية على المستجدات المتعلقة بالمفاوضات والعراقيل التي تتم حاليا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السويد،مشيرا إلى أن المؤتمر والقوى الوطنية المناهضة للعدوان تنشد السلام وتسعى اليه لكن قوى العدوان هي من تعيق السعي لتحقيقه .



وفي الجانب التنظيمي أكد أبو راس ان قيادة المؤتمر تواصل التحضيرات لانعقاد الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام وذلك في إطار تطبيق النظام الداخلي والسعي لتنشيط وتفعيل العمل التنظيمي للمؤتمر واطلاع قيادات المؤتمر الوسطية على آخر التطورات على كافة الصعد ، مؤكدا ان هذا الاجتماع سيعزز من الوحدة التنظيمية للمؤتمر وسيعزز من عملية الاتصال والتواصل بين التكوينات المؤتمرية القيادية والقاعدية.



وأشار رئيس المؤتمر إلى أهمية ان يؤدي أعضاء الهيئة الشوروية دورهم الوطني في الحفاظ على الدستور والقوانين والعمل على أداء مهامهم في اطار مجلس الشورى وفقا لما يتمتعون به من تاريخ نضالي وخبرات تراكمية سياسية واقتصادية وعلمية وفي كافة المجالات .



كما أكد على ضرورة أن يسهم أعضاء الهيئة الشوروية في تنشيط العمل التنظيمي داخل المؤتمر سواء عبر الهيئة أو في إطار التواصل مع بقية الأطر والتكوينات التنظيمية .



هذا وقد ناقش الاجتماع أوضاع الهيئة الشوروية حيث تم انتخاب المناضل الاستاذ علي عبدالله السلال رئيسا للهيئة الشوروية، والشيخ عبدالله احمد مجيديع نائبا لرئيس الهيئة ، والدكتور نبيل سلام الحمادي مقررا للهيئة .



أكد أعضاء الهيئة الشوروية التفافهم خلف قيادة المؤتمر الشعبي العام مشيرين الى أهمية انعقاد دورة اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام في هذه الظروف وبما يؤدي الى تفعيل النشاط التنظيمي للمؤتمر واعادة الروح الى تكويناته واعادة دوره في المشهد السياسي الوطني .

كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة

