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أخبار
طيران العدوان يشن غارتين على حجة
الخميس, 07-فبراير-2019
المؤتمرنت
-
طيران العدوان يشن غارتين على حجة
شن طيران العدوان السعودي اليوم غارتين على مديرية كشر بمحافظة حجة.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف بغارتين منزل مواطن في جبل المنصورة بمديرية كشر.
(سبأ)
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