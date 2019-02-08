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المؤتمر نت - واصل طيران العدوان ومرتزقته خروقاتهم لوقف إطلاق النار بالحديدة بشن الغارات والقصف خلال الساعات الماضية علی عدد من المحافظات.

طيران العدوان والمرتزقة يواصلون قصف المدنيين
الجمعة, 08-فبراير-2019
المؤتمرنت -
طيران العدوان والمرتزقة يواصلون قصف المدنيين
واصل طيران العدوان ومرتزقته خروقاتهم لوقف إطلاق النار بالحديدة بشن الغارات والقصف خلال الساعات الماضية علی عدد من المحافظات.

وأوضح مصدر عسکري أن الغزاة والمرتزقة قصفوا قرية الفرس بمديرية التحيتا، ما أدی إلی استشهاد مواطنين اثنين.

وأشار المصدر إلی أن مرتزقة العدوان قصفوا قرية الشجن في الدريهمي بأكثر من 25 قذيفة مدفعية وتحليق مكثف للطيران الاستطلاعي علی سماء المنطقة.

کما استهدف الغزاة ومرتزقة العدوان بالمدفعية والمعدات الثقيلة منطقتي الزعفران ومحل الشيخ في كيلو16، وشرق وجنوب مديرية التحيتا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وذکر المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي باتجاه شرق مطار الحديدة، في حين حلق الطيران الحربي والاستطلاعي بکثافة في أجواء مدينة الحديدة .

ولفت المصدر إلی أن طيران العدوان الأمريکي السعودي شن ثلاث غارات على منطقة العطفين ووادي آل أبوجبارة بمديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وبين المصدر أن الطيران المعادي استهدف بغارتين منطقة العطفين بالأجاشر في الجوف، کما شن غارتين علی منزل أحد المواطنين في جبل المنصورة بمديرية كشر محافظة حجة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أکد المصدر أن مرتزقة العدوان ارتکبوا جريمة بقتلهم أحد المواطنين في نقطة السوفعي بمنطقة قانية محافظة البيضاء.









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