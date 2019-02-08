المؤتمرنت -

ابو راس يعزي بوفاة الشيخ على العميسلي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ على عائض العميسلي والذي رحل إلى جوار ربه بعد حياة عامرة بالخير والعطاء وخدمة الوطن.



وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام في البرقية التي بعثها الى شقيق الفقيد الدكتور/ قائد العميسلي وإخوانه، وكافة آل العميسلي، بمديرية أرحب محافظة صنعاء، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون"

