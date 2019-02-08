المؤتمرنت -

تأمين (20) موقعا بعملية عسكرية واسعة قبالة جيزان

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية عسكرية واسعة شرق جبل النار قبالة جيزان أسفرت عن تأمين 20 موقعا وقرية وتكبيد مرتزقة العدوان خسائر فادحة.



وأوضح مصدر عسكري أن العملية الهجومية بدأت فجر اليوم وتوزعت على عدة مسارات منها مسار من إتجاه قرية الشليلة وأدت إلى تأمين أكثر من عشرة مواقع إضافة إلى قرية الشليلة وتبة الخزان الإستراتيجية.. مؤكدا سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة خلال هذه العملية وفرار من تبقى منهم.



وأشار المصدر إلى أن المسار الثاني للعملية أنطلق من اتجاه التباب السود شرق جبل النار وتم تأمين اكثر من ثمانية مواقع منها تبة رامي والتبة الحمراء وسلسلة التباب السود واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت المصدر إلى أن هذه العملية أصابت العدو بالذعر رغم الغطاء الجوي الكثيف.

