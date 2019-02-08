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المؤتمر نت - طلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم 5 صواريخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة بنجران. وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت خمسة صواريخ زلزال1 محلية الصنع ع

إسقاط طائرة تجسس .. إطلاق 5 صواريخ زلزال 1 على تجمعات المرتزقة بنجران
الجمعة, 08-فبراير-2019
المؤتمرنت -
إسقاط طائرة تجسس .. إطلاق 5 صواريخ زلزال 1 على تجمعات المرتزقة بنجران
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم 5 صواريخ زلزال1 على تجمعات المرتزقة بنجران.
وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت خمسة صواريخ زلزال1 محلية الصنع على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس محققة إصابات مباشرة .

وأشار المصدر إلى أن وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت خمسة مرتزقة في صحراء البقع.

وفي سياق متصل أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم طائرة استطلاع معادية في الصوح بقطاع نجران.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري توضيحه أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان في منطقة الصوح قبالة نجران .








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