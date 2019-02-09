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المؤتمر نت - دشّنت وزارة الصحّة العامة والسكان صباح اليوم السبت في العاصمة صنعاء، بالتعاون مع منظمة الصحّة العالمية ومنظمة يونيسف، الحملة الوطنية للتحصين ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، التي تستهدف عموم محافظات اليمن

انطلاق حملة تحصين 13 مليون طفل يمني ضد الحصبة
السبت, 09-فبراير-2019
المؤتمرنت -
انطلاق حملة تحصين 13 مليون طفل يمني ضد الحصبة
دشّنت وزارة الصحّة العامة والسكان صباح اليوم السبت في العاصمة صنعاء، بالتعاون مع منظمة الصحّة العالمية ومنظمة يونيسف، الحملة الوطنية للتحصين ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، التي تستهدف عموم محافظات اليمن..

وتستهدف الحملة، التي تستمر ستة أيام، تحصين أكثر من 13 مليون طفل من عمر 6 أشهر وحتى 15 سنة..

ووفقا للقائمين على الحملة فقد بلغ عدد الكادر المشارك في الحملة 41194 شخصاً تم توزيعهم إلى 20597 فريقاً مُتحركاً وثابتا، بواقع شخصين في كل فريق، من أجل ضمان وصولهم لجميع الأطفال المستهدفين في الحملة ..

وبلغ عدد جرعات اللقاح الخاص بمرضي الحصبة والحصبة الالمانية التي تم صرفها للمحافظات 14 مليون و371 الف و600 جرعة ، في حين بلغ عدد السيارات المؤجرة لنقل الفرق 4719 سيارة، منها 574 سيارة مؤجرة للإشراف في المحافظات والمديريات والمراكز..

وأكدت احصائية صادرة عن مركز الاعلام والتثقيف الصحفي ان عدد المشرفين الفنيين التابعين لمنظمة الصحة العالمية بلغو 75 مشرفا ..

واشارت الاحصائية الى ان عدد الإصابات بمرض الحصبة في اليمن بلغت خلال العام الماضي 139 الف حالة إصابة فيما وصل عدد الوفيات بمرض الحصبة خلال نفس العام الى 222 حالة وفاة..

وعقب التدشين دعا وزير الصحة العامة والسكان المجالس المحلية بالمديريات والمحافظات وأولياء الأمور للتعاون مع الفرق الميدانية والثابتة لتحصين الأطفال والقضاء على المرض بشكل نهائي. واشار إلى أهمية تعاون المجالس المحلية وكافة الجهات المعنية مع فرق التحصين لانجاح الحملة..
وشدد على ضرورة ان يقوم جميع الآباء والأمهات بتحصين أطفالهم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية.








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