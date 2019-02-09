المؤتمرنت -

ابو راس يعزي الشيخ الشهلي بوفاة والدته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالواحد قاسم منصور الشهلي بوفاة والدته في منطقة الشهلي بمحافظة إب..



وفي برقية العزاء ، عبّر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنها فسيح جنانه.. وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..



" إنا لله وإنا إليه راجعون"

