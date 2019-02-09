المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة البرلماني الجنيد

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس النواب، عن الدائرة(33)،عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، علي عبدالمعطي الجنيد، الذي وافاه الأجل، وهو يصارع المرض في مدينة بنجلور الهندية.



وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد مروان على عبدالمعطي الجنيد وإخوانه ، وكافة آل الجنيد ، بمحافظة تعز، بمناقب الفقيد الراحل ومواقفه الوطنية المناصرة للوطن وقضاياه، وأكد ابو راس في البرقية أن الوطن خسر واحداً من الرجال الأوفياء الذين اتسموا بالإخلاص والتفاني في أداء الواجب الوطني.



وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام في البرقية باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر، عن صادق العزاء وعميق المواساة ، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

