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المؤتمر نت - واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي .

البرلمان يستمع إلى تقرير لجنة التجارة بشأن حماية المستهلك
الأحد, 10-فبراير-2019
المؤتمرنت -
البرلمان يستمع إلى تقرير لجنة التجارة بشأن حماية المستهلك
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي .

وفي هذه الجلسة وقف المجلس دقيقة لقراءة الفاتحة على روح عضو المجلس الفقيد علي عبدالمعطي الجنيد عن الدائرة الإنتخابية (33) محافظة تعز .

واستمع المجلس إلى السؤال الموجه من عضو المجلس الخضر محمد العزاني والموجه إلى وزيري الإدارة المحلية والأشغال العامة والطرق ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بشأن إصدار المخطط الجديد لمحافظة البيضاء من قبل الهيئة ولم يتم البدء بشق الطرق التي ألتزمت به حرصاً على سلامة المخططات التي دائماً ما يتم التلاعب بها.

كما استمع المجلس إلى جانباً من تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن حماية المستهلك.

وأوضح تقرير اللجنة أن المستهلكين باتوا يعيشون أوضاعاَ اقتصادية وصحية وتعليمية وخدمية بالغة الصعوبة إلى جانب أوضاعهم المعيشية التي تزداد سوءَ كل يوم فضلاً عن تدهور ر قيمة الريال أمام الدولار والعملات الأخرى الأمر الذي فاقم من معاناتهم اليومية وأصبح الغالبية منهم غير قادرين على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية بسبب ارتفاع الأسعار .

كما تناولت اللجنة في تقريرها أهم القضايا التي تهم المستهلك .

وبهذا الصدد أقر المجلس أن تجتمع اللجنة مع الجانب الحكومي للمزيد من الدراسة وتقديم تقرير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس في جلسة قادمة .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر الجلسة السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله غدً الاثنين بمشيئة الله تعالى .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة .








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