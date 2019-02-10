الأحد, 10-فبراير-2019 الساعة: 06:22 م - آخر تحديث: 06:05 م (05: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر يتجدد
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
نعمة لم نشكر الله عليها فزالت عنا الذكرى الاولى لرحيل الزعيم علي عبدالله صالح
زعفران علي المهناء
لو كنت معارضاً لحزب المؤتمر ..!!
إبراهيم ناصر الجرفي
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى نائب رئيس الدائرة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام، على عبدالله العنسي، بوفاة نجل شقيقه،

ابو راس يواسي آل العنسي
الأحد, 10-فبراير-2019
المؤتمرنت -
ابو راس يواسي آل العنسي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى نائب رئيس الدائرة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام، على عبدالله العنسي، بوفاة نجل شقيقه، الذي وافاه الأجل اليوم بعد صراع مع المرض.

وفي برقية العزاء ، التي بعثها كذلك لأقارب الفقيد وكافة آل العنسي، عبّر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..

" إنا لله وإنا إليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين
أخبار: ابو راس يعزي الشيخ الشهلي بوفاة والدته
أخبار: بن شاجع يدعو لمصالحة شاملة وتجاوز ثأرات الماضي
أخبار: انطلاق حملة تحصين 13 مليون طفل يمني ضد الحصبة
أخبار: طيران العدوان يشن غارتين على صعدة
أخبار: مصرع جنود سعوديين ومرتزقة في نجران
أخبار: إطلاق 5 صواريخ زلزال 1 على تجمعات المرتزقة بنجران
أخبار: تأمين (20) موقعا بعملية عسكرية واسعة قبالة جيزان
اقتصاد: إنخفاض الذهب بصعود الدولار
أخبار: ابو راس يعزي بوفاة الشيخ على العميسلي
أخبار: طيران العدوان والمرتزقة يواصلون قصف المدنيين
أخبار: طيران العدوان يشن 3غارات على صعدة
أخبار: الهيئة الشوروية للمؤتمر تنتخب قيادة جديدة لها
أخبار: تونس..تأسيس إئتلاف حقوقي لوقف العدوان على اليمن
أخبار: طيران العدوان يشن غارتين على حجة
أخبار: توزيع (180) شاحنة غاز منزلي بأمانة العاصمة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية
أخبار: التعليم العالي تستهجن الحملة التي تستهدف قيادة الوزارة
أخبار: ابوراس يعزي بوفاة الشيخ محمد الرهوي
أخبار: وزير الخارجية يلتقي نائب مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان
أخبار: مقتل وإصابة 31 جنديا سعودي بنيران الجيش واللجان في يناير المنصرم
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل السبتمبري محمد الناظري
أخبار: البرلمان يذكّر الحكومة بالتزامات صرف رواتب موظفي الدولة
رياضة: تتويج صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
أخبار: رئيس لجنة المراقبة الأممية الجديد يصل صنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019