المؤتمرنت -

ابو راس يواسي آل العنسي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى نائب رئيس الدائرة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام، على عبدالله العنسي، بوفاة نجل شقيقه، الذي وافاه الأجل اليوم بعد صراع مع المرض.



وفي برقية العزاء ، التي بعثها كذلك لأقارب الفقيد وكافة آل العنسي، عبّر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..



" إنا لله وإنا إليه راجعون"

