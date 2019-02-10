المؤتمرنت -

تدمير آلية عسكرية للمرتزقة قبالة نجران

دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم آلية عسكرية محملة بمرتزقة الجيش السعودي في صحراء الأجاشر قبالة نجران .



وأوضح مصدر عسكري ان وحدات الهندسة في الجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية محملة بمرتزقة الجيش السعودي بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر ما أدى إلى مصرع من كان على متنها .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت مواقع وتجمعات وافراد وآليات المرتزقة بعدد من قذائف المدفعية بمنطقة الصوح قبالة نجران ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية في صفوفهم .

