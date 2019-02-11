المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 20 غارة على محافظتي حجة وصعدة

واصل الغزاة والمرتزقة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ،فيما استهدف طيران العدوان بعدة غارات محافظتي صعدة ، حجة ,خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر أمني أن الغزاة و المرتزقة قصفوا بالمدفعية و العيارات الرشاشة باتجاه قرية الشجن بمدينة الدريهمي ،واستهدفوا بأكثر من 33 قذيفة ممتلكات المواطنين في منطقة الشجن .



وشن الغزاة والمرتزقة قصفاً بالمدفعية باتجاه جنوب قرية الكوعي،واستهدفوا بقصف مماثل المطار وأحياء سكنية ،فيما حلق الطيران الحربي للعدو في أجواء مدينة الحديدة .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن خمس غارات على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة ،وأربع غارت على مناطق متفرقة من مديرية كتاف، وشن غارة على منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية .



وفي صعدة كذلك شن الطيران المعادي ثلاث غارت على مديرية باقم ،فيما تعرضت ممتلكات المواطنين بالمديرية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي شن ثلاث غارات على منطقة المندلة بمديرية كشر في محافظة حجة ، واستشهد مواطن بانفجار قنبلة عنقودية ألقاها الطيران في وقت سابق على منطقة عزمان بمديرية بكيل المير، و تم استهداف منطقة المزرق بمديرية حرض بثلاث غارات .

