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المؤتمر نت - واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الرعي.

النواب يدين اعتداءات العدوان بالمهرة وسقطرى
الإثنين, 11-فبراير-2019
المؤتمرنت -
النواب يدين اعتداءات العدوان بالمهرة وسقطرى
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الرعي.

وفي هذه الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة .. أقر المجلس تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول تقصي الحقائق بشأن منع طلاب جامعة 21 سبتمبر من التطبيق العملي في مستشفى 48.

كما أقر المجلس توجيه عدد من التوصيات للجانب الحكومي بهذا الشأن بعد إلتزام وزير التعليم العالي والبحث العملي حسين حازب .

تضمنت التوصيات :

1. إن تقوم الحكومة بإلزام الجهات المعنية بتنفيذ قرار الحكومة رقم (51) لسنة 2018م الذي وافقت فيه على توصيات اللجنة الخاصة بجامعة 21 سبتمبر.

2. إلزام الحكومة بتحديد العلاقة بين الجامعة ومستشفى 48 وفقاً لقرار إنشاء الجامعة بما يضمن إستفادة الطلاب من المستشفى وتمكينهم من التطبيق العملي فيه.

3. ضرورة إلتزام الجامعة بالطاقة الإستيعابية ونسب القبول في الجامعة وكذا الإلتزام بقرارات المجلس الأعلى للتعليم العالي .

4. إلزام الجامعة والجهات المعنية بمعالجة الإختلالات القائمة في الجامعة بشكل عام خاصة وأن أنشاء الجامعة صاحبه كثير من الإختلالات نتيجة للتعجل في البدء بالدراسة قبل استكمال البنية التحتية اللازمة للجامعة وذلك خلال فترة أقصاها عام من تاريخ هذا التقرير.

5. على الجامعة الإلتزام بالخطة المقرة من المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بعملية قبول الطلاب وبما ينسجم مع المعايير الدولية المعمول بها.

6. تؤكد اللجنة على توصيتها السابقة بأن يتولى رؤساء الجامعات مسؤولية الحفاظ على الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي وفقاً للقانون.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة الاهتمام بموضوع التعليم الأساسي والثانوي والعالي والبحث العلمي وإعطاء هذا الجانب أهمية خاصة من قبل الحكومة بما يخدم قضايا التنمية في كافة المجالات.

وتطرق نواب الشعب إلى وضع طلاب جامعة الحديدة وأهمية معالجة أوضاعهم التعليمية.

من جهة أخرى أدان نواب الشعب الاعتداءات والعبث بأراضي محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات.. معتبرين تلك الأعمال العدائية انتهاكا صارخا للسيادة اليمنية.

ودعا نواب الشعب إلى ضرورة مخاطبة الأمم المتحدة بهيئاتها ومنظماتها ومؤسساتها المختلفة والبرلمان الدولي والبرلمان الإسلامي والجهات ذات العلاقة للضغط على الدول المعتدية للكف عن هذه الأعمال العدوانية.

وشددوا في سياق ذلك على ضرورة إيقاف العدوان وفك الحصار البري والبحري والجوي.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .








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