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المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الغارات على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف الممتلكات
الثلاثاء, 12-فبراير-2019
المؤتمرنت -
العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف الممتلكات
واصل العدوان السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الغارات على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن قصفاً مدفعياً للغزاة و المرتزقة استهدف مدينة الشباب بشارع ال90 بمحافظة الحديدة .
واستهدف قصف مكثف بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة قرية محل الشيخ في منطقة كيلو 16 وتم قصف القرية ذاتها بعدد من قذائف المدفعية .
وأشار المصدر إلى أن دبابة للغزاة والمرتزقة قصفت قرية المنقم بمدينة الدريهمي ،واستهدف قصف للمرتزقة بأكثر من سبع قذائف هاون باتجاه قرية الشجن ، وتم استهداف مطار الحديدة الدولي وشارع صنعاء بالمدفعية .
كما شن المرتزقة قصفاً بقذائف المدفعية باتجاه كلية الطب ، وأطلقوا أكثر من 73 قذيفة مدفعية على مزارع وممتلكات المواطنين في الفازة ،فيما حلق الطيران الحربي للعدو بشكل مكثف في سماء المديريات الجنوبية بالمحافظة .
وأفاد المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن غارتين على مديرية الظاهر بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي على المديرية ، كما استهدف قصف مدفعي وصاروخي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية .
وحسب المصدر استهدف الطيران المعادي مديرية صرواح بمحافظة مأرب بغارتين ،وشن غارة على مديرية كشر بمحافظة حجة ، وأربع غارات على منطقة الحقل بمديرية ضوران آنس في محافظة ذمار .








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