المؤتمرنت -

وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لليونيسف

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف ميرتشل ريلانيو، بمناسبة انتهاء فترة عملها كممثل مقيم للمنظمة لدى بلادنا.



وأشاد وزير الخارجية بالجهود التي بذلتها ريلانيو خلال الفترة السابقة ما أسهم بتحقيق دور إيجابي وإحداث تقدم ملموس في جهود تخفيف معاناة المواطنين سيما المرأة والطفل.. معربا عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهامها القادمة.



من جانبها عبرت ريلانيو، عن عظيم امتنانها لليمن حكومة وشعباً لما لمسته من تعاون وتعاطي إيجابي ما أسهم في نجاح مهامها.

