المؤتمرنت -

الامين العام المساعد يعزي بوفاة البرلماني الجنيد

بعث ألامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي برقية عزاء ومواساة الى ابناء البرلماني علي عبدالمعطي الجنيد في وفاة والدهم عضو مجلس النواب عن الدائرة (33)،عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، الذي وافاه الأجل، وهو يصارع المرض في مدينة بنجلور الهندية.



وأشاد العواضي بمناقب الفقيد الراحل ومواقفه الوطنية المناصرة للوطن وقضاياه، مؤكدا أن الوطن خسر واحداً من الرجال الأوفياء الذين اتسموا بالإخلاص والتفاني في أداء الواجب الوطني.



وفي البرقية التي بعثها إلى أولاد الفقيد مروان على عبدالمعطي الجنيد وإخوانه ، وكافة آل الجنيد ، بمحافظة تعز ، عبّر الأمين العام المساعد، عن صادق العزاء وعميق المواساة سائلا من الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

