المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ محمد الاسدي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل الشيخ/محمد محسن الاسدي نائب رئيس المؤتمر في الدائره 209 عتمه والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص في خدمة الوطن .



وأشاد ابوراس بمناقب الفقيد ووطنيته وتضحياته التي قدمها في سبيل الدفاع عن الثورة والوحدة وما قدمه في خدمة العمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام .



وعبّر رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها للعميد/عبدالخالق الاسدي والشيخ بلال الاسدي وجميع إخوانهم واهلهم وكافة ال الاسدي في مديرية عتمة عن صادق التعازي وعميق المواساة لكافة أسرة الفقيد وكل أصدقائه في هذا المصاب الجلل باسمه شخصياً وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..

إنا لله وإنا إليه راجعون