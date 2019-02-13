المؤتمرنت -

قصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو السعودي ومرتزقته

قصفت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات العدو السعودي ومرتزقته، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم تنفيذ عمليات هجومية على مواقعهم وكسر زحوفات لهم ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية أطلقت عدد من صواريخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب بعسير، واستهدفت بصاروخ مماثل تجمعات آخرى لهم غرب مجازة.



ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة مباغتة على مواقع المرتزقة قبالة منفذ علب وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، في حين تم كسر زحف للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان قبالة المنفذ نتج عنه مصرع وجرح عدد منهم.



وفي عسير كذلك استهدفت القوة المدفعية تجمعات للمرتزقة في الربوعة وقبالة منفد علب محققة إصابات مباشرة.



وأشار المصدر إلى أن عملية هجومية استهدفت مواقع لجيش العدو ومرتزقته في الصوح بقطاع نجران وأسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم , كما قتل وجرح عدد من المرتزقة بتفجير استهدفهم في رشاحة الشرقية قبالة نجران.



ولقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون بتفجير استهدفهم بصحراء الاجاشر قبالة نجران، وتم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة في الصحراء نفسها ومصرع من عليها ،فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم قبالة جبل قيس والخوبة في جيزان محققاً إصابات مباشرة.



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفين للمرتزقة مسنودين بالطيران الحربي والتجسسي في جبهة أسطر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف وأسفرا عن مقتل وجرح عدد منهم وفرار من تبقى،لافتاً الى انه تم تنفيذ عملية هجومية عكسية اثناء الزحف نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.



وبين المصدر أنه تم إفشال محاولة زحف لمرتزقة العدوان في جبهة حوامرة بـكرش في محافظة الضالع وتكبيدهم خسائر في العديد والعتاد.



وأكد المصدر مصرع عدد من المرتزقة وإعطاب طقم بقصف مدفعي للجيش واللجان على تجمعاتهم شرق جبل النار بجبهة حرض في محافظة حجة.

