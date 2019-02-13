المؤتمرنت -

شرف: العدوان السعودي أجج الحرب الإقتصادية وفاقم الأوضاع الإنسانية باليمن

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، كبيرة ممثلي البرامج الخاصة باليمن في الوكالة السويدية للتنمية الدولية أنقريد ساندستورم.



جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالوضع الإنساني وإمكانية قيام الوكالة السويدية بزيادة دعمها الإنساني للشعب اليمني للتخفيف من المعاناة التي يمر بها بالإضافة إلى دعم جهود المؤسسات والجهات الحكومية وتعزيز دورها.



وفي اللقاء أشاد وزير الخارجية بالدور الفاعل الذي تقوم به مملكة السويد في دعمها ومساندتها للشعب اليمني باتجاه تحقيق السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية.



وأوضح الوزير شرف، أن العدوان لم يكتف بالحرب العسكرية على الشعب اليمني بل عمل على تأجيج الحرب الإقتصادية ومفاقمة الأوضاع الإنسانية، ومن ذلك منع صرف المرتبات لموظفي الدولة لما يقارب العامين، وكذلك التدمير الممنهج للبنية التحتية.



من جانبها أكدت أنقريد ساندستورم، مساندة بلادها ودعمها لتحقيق السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

