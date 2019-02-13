المؤتمرنت -

الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة الشيخ اللهبي

بعث ألامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي برقية عزاء ومواساة إلى فارس صالح مسعد اللهبي وإخوانه والشيخ/ علي مسعد اللهبي عضو مجلس النواب، وكافة آل اللهبي في مديرية الشعر محافظة إب، في وفاة الشيخ صالح مسعد علي اللهبي، الذي وافاه الأجل وهو يتلقى العلاج في القاهرة.



وقد أشاد العواضي بمناقب الفقيد الراحل ومواقفه الوطنية المناصرة للوطن وقضاياه، مؤكدا أن الوطن خسر واحداً من الرجال الأوفياء الذين اتسموا بالإخلاص والتفاني في عملهم الوطني والاجتماعي.



وعبّر الأمين العام المساعد، عن صادق العزاء وعميق المواساة سائلا من الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".





