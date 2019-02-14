المؤتمرنت -

الحديدة.. استشهاد وإصابة 13 صيادا بغارة لطيران العدوان

استشهد ثمانية صيادين وأصيب خمسة آخرون بغارة شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي على جزيرة بضيع بمحافظة الحديدة ضمن خروقاته المستمرة لإتفاق وقف إطلاق النار،فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي وغارات محافظات صعدة ،حجة ،مأرب ،عمران خلال ال24 ساعة الماضية .



وأكد مصدر أمني استشهاد ثمانية صيادين وإصابة خمسة آخرين إثر غارة شنها طيران العدوان السعودي على جزيرة بضيع بمحافظة الحديدة.



واستهدفت قوى العدوان ومرتزقته بقصف مكثف بالأسلحة الرشاشة قرية الزعفران ومناطق متفرقة في كيلو16 ، وأطلقوا 19 قذيفة هاون على قرية الشجن في الدريهمي،وتم قصف مزارع وممتلكات المواطنين بالقرية ومناطق أخرى بالمديرية بقذائف المدفعية .



وأشار المصدر إلى أن المرتزقة شنوا قصفاً مكثفاً بالمدفعية على قريتي الشجن والكوعي بمديرية الدريهمي،واستهدفوا بقصف متقطع بالأسلحة الرشاشة مدينة الشباب في شارع الـ 90 ،ومنطقة 7 يوليو السكنية ،فيما تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة جنوب قرية الشعب في حيس .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن قوات العدوان السعودي استهدفت مناطق متفرقة من مديريتي الظاهر و حيدان في محافظة صعدة بأكثر من 20 صاروخ ،كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية ،وتم استهداف ممتلكات المواطنين في مديرية باقم بقصف صاروخي و مدفعي سعودي .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان السعودي شن غارة سبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية حرض بمحافظة حجة، وست غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب ،واستهدف بغارتين منطقة المخضارة بمديرية القفلة في محافظة عمران .

