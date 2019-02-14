الخميس, 14-فبراير-2019 الساعة: 03:56 م - آخر تحديث: 03:34 م (34: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
دعوة‮ ‬لرجال‮ ‬اليمن‮ ‬
زعفران‮ ‬المهنا
أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
‬عبدالملك‮ ‬المروني
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
وانتصر‮ ‬البرلمان‮ ‬للشعب‮ ‬ولشرعيته‮ ‬
يحيى علي نوري
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
أخبار
المؤتمر نت - استشهد ثمانية صيادين وأصيب خمسة آخرون بغارة شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي على جزيرة بضيع بمحافظة الحديدة ضمن خروقاته المستمرة لإتفاق وقف إطلاق النار،فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي

الحديدة.. استشهاد وإصابة 13 صيادا بغارة لطيران العدوان
الخميس, 14-فبراير-2019
المؤتمرنت -
الحديدة.. استشهاد وإصابة 13 صيادا بغارة لطيران العدوان
استشهد ثمانية صيادين وأصيب خمسة آخرون بغارة شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي على جزيرة بضيع بمحافظة الحديدة ضمن خروقاته المستمرة لإتفاق وقف إطلاق النار،فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي وغارات محافظات صعدة ،حجة ،مأرب ،عمران خلال ال24 ساعة الماضية .

وأكد مصدر أمني استشهاد ثمانية صيادين وإصابة خمسة آخرين إثر غارة شنها طيران العدوان السعودي على جزيرة بضيع بمحافظة الحديدة.

واستهدفت قوى العدوان ومرتزقته بقصف مكثف بالأسلحة الرشاشة قرية الزعفران ومناطق متفرقة في كيلو16 ، وأطلقوا 19 قذيفة هاون على قرية الشجن في الدريهمي،وتم قصف مزارع وممتلكات المواطنين بالقرية ومناطق أخرى بالمديرية بقذائف المدفعية .

وأشار المصدر إلى أن المرتزقة شنوا قصفاً مكثفاً بالمدفعية على قريتي الشجن والكوعي بمديرية الدريهمي،واستهدفوا بقصف متقطع بالأسلحة الرشاشة مدينة الشباب في شارع الـ 90 ،ومنطقة 7 يوليو السكنية ،فيما تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة جنوب قرية الشعب في حيس .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر المصدر أن قوات العدوان السعودي استهدفت مناطق متفرقة من مديريتي الظاهر و حيدان في محافظة صعدة بأكثر من 20 صاروخ ،كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية ،وتم استهداف ممتلكات المواطنين في مديرية باقم بقصف صاروخي و مدفعي سعودي .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان السعودي شن غارة سبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية حرض بمحافظة حجة، وست غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب ،واستهدف بغارتين منطقة المخضارة بمديرية القفلة في محافظة عمران .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: نادي القصة يحتفي بذكرى المؤرخ والاديب الإرياني
علوم وتقنية: القفز يقي النساء من هشاشة العظام
مجتمع مدني: توعية 9 مديريات بمخاطر الالغام ومخلفات الغارات
رياضة: مانشستر يونايتد يخسر أمام باريس سان جيرمان
علوم وتقنية: دراسة: النوم يقي الجسم من الجراثيم
فنون ومنوعات: كينج..أفضل كلب بعرض للكلاب بنيويورك
عربي ودولي: فقدان 300 سيارة فخمة في أعقاب قمة دولية
رياضة: وفاة حارس إنجلترا غوردون بانكس
قضايا وآراء: دعوة‮ ‬لرجال‮ ‬اليمن‮ ‬
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ محمد الاسدي
أخبار: قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة بعمليات متفرقة بعسير
أخبار: النواب يستمع لتقرير بشأن الطرق والجسور والنظافة
أخبار: الامين العام المساعد يعزي بوفاة البرلماني الجنيد
قضايا وآراء: أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
قضايا وآراء: عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
فنون ومنوعات: فصل صحفيين فرنسيين تحرشوا بنساء
أخبار: وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لليونيسف
أخبار: الأرصاد ينبه من تدني الرؤية بسبب غبار واسع
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف الممتلكات
أخبار: النواب يدين اعتداءات العدوان بالمهرة وسقطرى
قضايا وآراء: إنما الأمم ...
عربي ودولي: بوتفليقة يترشح للرئاسة الجزائرية
رياضة: برشلونة يتعادل سلبيًا مع أتلتيك بلباو
أخبار: طيران العدوان يشن 20 غارة على حجة وصعدة
أخبار: طيران العدوان يشن 5غارات على صعدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019