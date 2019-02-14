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المؤتمر نت - نفذ سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية عملية مشتركة استهدفت تجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال ال24 ساعة الماضية ، وتم كسر زحوفاتهم وتنفيذ عمليات إغارة على مواقعهم ما أدى إلى تكبيدهم خسائر ف

عمليات عسكرية نوعية تستهدف العدوان ومرتزقته
الخميس, 14-فبراير-2019
المؤتمرنت -
عمليات عسكرية نوعية تستهدف العدوان ومرتزقته
نفذ سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية عملية مشتركة استهدفت تجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال ال24 ساعة الماضية ، وتم كسر زحوفاتهم وتنفيذ عمليات إغارة على مواقعهم ما أدى إلى تكبيدهم خسائر في العديد والعتاد .

وذكر مصدر عسكري أن عملية مشتركة لـسلاح الجو المسير ووحدة المدفعية استهدفت تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته قبالة جبل قيس بـجيزان .

واستهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين قبالة الام بي سي وأسفر عن صرع وإصابة عدد منهم , في حين تم اعطاب آلية عسكرية سعودية قرب وادي جارة بعملية قنص .

وأوضح المصدر أن ابطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً للمرتزقة على مربع شجع بقطاع نجران بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي ونتج عنه مصرع وجرح عدد منهم .

كما تم كسر زحف للمرتزقة في رشاحة الغربية بالبقع وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد ،لافتاً إلى أنه تم استهدف تجمعات للمرتزقة بقصف مدفعي أثناء الزحف محققا إصابات مباشرة .

وأشار المصدر إلى أن المدفعية قصفت تجمعات للجنود السعوديين في رقابة المشقوق , ورقابة المنارة وخلف الرقابة بنجران , وتم قنص جنديين سعوديين بمنطقة الصوح قبالة نجران .

وفي عسير تم إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدو السعودي على مواقع الجيش واللجان في الربوعة , في حين دكت المدفعية تجمعات أخرى لهم في الربوعة و قبالة منفذ علب .

وأكد المصدر إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في جبهة عصيفرة بمحافظة تعز وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بتفجير استهدفهم بجبهة الشقب .

و أفاد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية صدوا زحفاً للمرتزقة في جبهة حوامرة بـكرش في محافظة لحج و نتج عنه مقتل وجرح عدد منهم .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد بين المصدر أنه تم استهداف تجمعات للمرتزقة شرق جبل النار بحرض في محافظة حجة بعدد من قذائف المدفعية, وتم إعطاب آلية عسكرية تحمل مرتزقة سودانيين ومصرع وجرح من على متنها في صحراء ميدي .








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