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طيران العدوان يشن 15 غارة على عمران



شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على مديرية القفلة بمحافظة عمران.



وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن 15 غارة على مديرية القفلة .

(سبأ)

