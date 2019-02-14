الخميس, 14-فبراير-2019 الساعة: 11:35 م - آخر تحديث: 10:14 م (14: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
حرفية الاعداد لدورة الدائمة
يحيى نوري
دعوة‮ ‬لرجال‮ ‬اليمن‮ ‬
زعفران‮ ‬المهنا
أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
‬عبدالملك‮ ‬المروني
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة لنائب رئيس مؤتمر امانة العاصمة، عضو اللجنة الدائمة، المهندس عائض الشميري، بوفاة خاله، والذي وافاه

ابو راس يواسي القيادي المؤتمري الشميري
الخميس, 14-فبراير-2019
المؤتمرنت -
ابو راس يواسي القيادي المؤتمري الشميري
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة لنائب رئيس مؤتمر امانة العاصمة، عضو اللجنة الدائمة، المهندس عائض الشميري، بوفاة خاله، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني .

وعبّر رئيس المؤتمر في البرقية عن صادق التعازي وعميق المواساة لكافة أسرة الفقيد وكل أصدقائه في هذا المصاب الجلل باسمه شخصياً وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..
" إنا لله وإنا إليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
وثائق ونصوص: بيان هام صادر عن المؤتمر الشعبي العام
قضايا وآراء: حرفية الاعداد لدورة الدائمة
اقتصاد: ارتفاع اسعار الذهب
ثقافة: نادي القصة يحتفي بذكرى المؤرخ والاديب الإرياني
أخبار: النواب يستكمل استعراض تقرير بشأن أوضاع الطرق والجسور
أخبار: شرف: العدوان أجج الحرب وفاقم الاوضاع الانسانية باليمن
علوم وتقنية: القفز يقي النساء من هشاشة العظام
أخبار: استشهاد 8 صيادين إثر استهداف العدوان قاربهم بالحديدة
مجتمع مدني: توعية 9 مديريات بمخاطر الالغام ومخلفات الغارات
رياضة: مانشستر يونايتد يخسر أمام باريس سان جيرمان
علوم وتقنية: دراسة: النوم يقي الجسم من الجراثيم
فنون ومنوعات: كينج..أفضل كلب بعرض للكلاب بنيويورك
عربي ودولي: فقدان 300 سيارة فخمة في أعقاب قمة دولية
رياضة: وفاة حارس إنجلترا غوردون بانكس
قضايا وآراء: دعوة‮ ‬لرجال‮ ‬اليمن‮ ‬
أخبار: قصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ محمد الاسدي
أخبار: قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة بعمليات متفرقة بعسير
أخبار: النواب يستمع لتقرير بشأن الطرق والجسور والنظافة
أخبار: الامين العام المساعد يعزي بوفاة البرلماني الجنيد
قضايا وآراء: أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
قضايا وآراء: عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
فنون ومنوعات: فصل صحفيين فرنسيين تحرشوا بنساء
أخبار: وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لليونيسف
أخبار: الأرصاد ينبه من تدني الرؤية بسبب غبار واسع
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019