المؤتمرنت -

ابو راس يواسي القيادي المؤتمري الشميري

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة لنائب رئيس مؤتمر امانة العاصمة، عضو اللجنة الدائمة، المهندس عائض الشميري، بوفاة خاله، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني .



وعبّر رئيس المؤتمر في البرقية عن صادق التعازي وعميق المواساة لكافة أسرة الفقيد وكل أصدقائه في هذا المصاب الجلل باسمه شخصياً وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..

" إنا لله وإنا إليه راجعون"

