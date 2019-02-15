الجمعة, 15-فبراير-2019 الساعة: 01:05 ص - آخر تحديث: 12:04 ص (04: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
حرفية الاعداد لدورة الدائمة
يحيى نوري
دعوة‮ ‬لرجال‮ ‬اليمن‮ ‬
زعفران‮ ‬المهنا
أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
‬عبدالملك‮ ‬المروني
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
جرائم لن تسقط بالتقادم
طه هادي عيضه *
أخبار
المؤتمر نت - أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو لسحب القوات الأميركية المشاركة في تحالف العدوان السعودي على اليمن في تحد جديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن أنه سيستخدم الفيتو ضد هذا القانون في حال إقراره.

الكونغرس يطلب سحب القوات الأميركية المشاركة في العدوان على اليمن
الجمعة, 15-فبراير-2019
المؤتمرنت -
الكونغرس يطلب سحب القوات الأميركية المشاركة في العدوان على اليمن

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو لسحب القوات الأميركية المشاركة في تحالف العدوان السعودي على اليمن في تحد جديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن أنه سيستخدم الفيتو ضد هذا القانون في حال إقراره.

ووفقا لـوكالة الصحافة الفرنسية فإن مشروع القانون ينص على أن صلاحية “إعلان الحرب” منوطة بالكونغرس وليس بالرئيس وأن الكونغرس بناء عليه يطلب من الرئيس سحب القوات المسلحة من العمليات الحربية في اليمن أو التي تؤثر عليها باستثناء ما يعتبرونه العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة الإرهابي وذلك في غضون 30 يوما من بدء سريان القانون كما ينص على أنه بإمكان الرئيس أن يطلب من الكونغرس إرجاء تنفيذ هذا القرار.

وبعد إقرار هذا المشروع أمس بأغلبية 248 صوتا مقابل 177 وامتناع نائب واحد عن التصويت في مجلس النواب بات يتعين على مجلس الشيوخ أن يقر هذا النص خلال تصويت نهائي مشيرة إلى أنه يمكن لزعيم الأغلبية الجمهورية في هذا المجلس ميتش ماكونيل أن يمنع إحالة المشروع على التصويت ما سيجنب ترامب الحاجة إلى استخدام الفيتو لمنع صدور القانون .

وكان ترامب هدد أول أمس باستخدام الفيتو لعرقلة قرار في الكونغرس يقضي بوقف الدعم العسكري الأميركي للعدوان السعودي على اليمن وذلك في مواجهة جديدة مع المشرعين بشأن السياسة الأميركية تجاه النظام السعودي.

وأقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في ديسمبر الماضي قرار سلطات الحرب وهي أول مرة يقر فيها أحد مجلسي الكونغرس بشكل منفرد مثل هذا القرار نظرا لأن الجمهوريين الذين كانوا يسيطرون على مجلس النواب في ذلك الحين لم يسمحوا بالتصويت في المجلس على القرار.

ويشن تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي ومرتزقته عدوانا على اليمن منذ مارس عام 2015 بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا مخلفا عشرات آلاف الضحايا من المدنيين ودمارا هائلا بالبنى التحتية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
وثائق ونصوص: بيان هام صادر عن المؤتمر الشعبي العام
قضايا وآراء: حرفية الاعداد لدورة الدائمة
اقتصاد: ارتفاع اسعار الذهب
ثقافة: نادي القصة يحتفي بذكرى المؤرخ والاديب الإرياني
أخبار: الامين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة الشيخ اللهبي
أخبار: النواب يستكمل استعراض تقرير بشأن أوضاع الطرق والجسور
أخبار: شرف: العدوان أجج الحرب وفاقم الاوضاع الانسانية باليمن
علوم وتقنية: القفز يقي النساء من هشاشة العظام
أخبار: استشهاد 8 صيادين إثر استهداف العدوان قاربهم بالحديدة
مجتمع مدني: توعية 9 مديريات بمخاطر الالغام ومخلفات الغارات
رياضة: مانشستر يونايتد يخسر أمام باريس سان جيرمان
علوم وتقنية: دراسة: النوم يقي الجسم من الجراثيم
فنون ومنوعات: كينج..أفضل كلب بعرض للكلاب بنيويورك
عربي ودولي: فقدان 300 سيارة فخمة في أعقاب قمة دولية
رياضة: وفاة حارس إنجلترا غوردون بانكس
قضايا وآراء: دعوة‮ ‬لرجال‮ ‬اليمن‮ ‬
أخبار: قصف صاروخي ومدفعي على مواقع العدو السعودي ومرتزقته
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ محمد الاسدي
أخبار: قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة بعمليات متفرقة بعسير
أخبار: النواب يستمع لتقرير بشأن الطرق والجسور والنظافة
أخبار: الامين العام المساعد يعزي بوفاة البرلماني الجنيد
قضايا وآراء: أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
قضايا وآراء: عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
فنون ومنوعات: فصل صحفيين فرنسيين تحرشوا بنساء
أخبار: وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لليونيسف
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019