المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 26 غارة على محافظتي صعدة وعمران

شن طيران العدوان السعودي 26 غارة علی محافظتي صعدة وعمران، فيما واصل العدوان ومرتزقته خروقاتهم لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال ال24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسکري أن طيران العدوان شن غارة على الطريق العام بمديرية الظاهر وأربع غارات علی ممتلكات المواطنين بمديرية باقم وثلاث غارات على منطقة الصوح بمديرية كتاف بصعدة.



ولفت المصدر إلی أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا مكثفا استهدف منازل ومزارع المواطنين بمديرية باقم بصعدة.





کما شن طيران العدوان السعودي 18 غارة على مديرية القفلة بمحافظة عمران.



وفي محافظة الحديدة .. أشار المصدر إلی أن قوی العدوان والمرتزقة واصلوا خروقاتهم لوقف إطلاق النار، حيث استهدفوا بمختلف الأسلحة الرشاشة مزارع ومنازل وممتلكات المواطنين في قرية الكوعي.



وذکر المصدر أن الغزاة والمرتزقة استهدفوا بقصف متقطع، مناطق متفرقة من منطقة 7يوليو السكنية ومدينة الدريهمي.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد بين المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات جديدة في كيلو ١٦ شرق مدينة الحديدة.

