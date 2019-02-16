المؤتمرنت -

الجيش واللجان يسيطرون على تباب بجيزان والسعودية تعترف بمصرع 6 من جنودها

سيطر ابطال الجيش واللجان الشعبية اليوم السبت على عدد من التباب التي كان يتمركز فيها مرتزقة الجيش السعودي في جيزان.



وقال مصدر عسكري إن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية اقتحام على مواقع للمرتزقة انتهت بالسيطرة على عدد من التباب شرق جحفان. وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي واغتنام أسلحة خلال العملية.



وكان ابطال الجيش واللجان قد كسروا يوم أمس زحفا للمرتزقة شرق موقع وجبل جحفان مسنوداً بسلسلة غارات ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف العدو دون أن يتمكنوا من تحقيق أي تقدم.



وعلى صعيد متصل اعترفت السعودية اليوم السبت بمقتل 6 من جنودها بنيران الجيش واللجان الشعبية على الحدود مع اليمن خلال الأيام الثلاثة الماضية، حسب وكالة الانباء السعودية الرسمية.



وذكرت الوكالة أن القتلى"هم وكيل الرقيب عبد الله الحربي، والعريف أحمد حمدي، والجندي أول أحمد جباري، والجندي أول عبده بن حسن لخامي، وسالم الغامدي وناجي الدوسري من منتسبي القوات المسلحة السعودية، وقتلوا عند الحد الجنوبي في منطقتي نجران وجازان المحاذيتين للأراضي اليمنية".



الجدير ذكره أن ما تنشره وسائل الإعلام السعودية عن القتلى من جنودها في جبهات الحدود أقل بكثير من الواقع حيث لقي في يوم واحد فقط خمسة جنود سعوديين مصرعهم برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية قبالة جبل ام بي سي في جبهة جيزان.

