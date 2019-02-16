المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 64 غارة على 7 محافظات

كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع ارتكاب تحالف العدوان السعودي ومرتزقته خلال ال 72 ساعة الماضية أكثر من 508 خروقات جديدة فيما شن طيران العدوان 64 غارة جوية على عدد من المحافظات.



وقال أن طيران العدوان الحربي والاستطلاعي واصل تحليقه فوق أجواء مدينة الحديدة وعدد من المديريات، مرتكبا 16 خرقا في الوقت الذي استهدف فيه مرتزقة العدوان الأحياء السكنية ومزارع ومنازل المواطنين ومواقع قوات الجيش واللجان الشعبية في الحديدة ب 51 صاروخا و256 قذيفة و139 عملية إطلاق المرتزقة للنار من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.



واضاف أن قوات الجيش واللجان الشعبية رصدت ثمان عمليات استحداثات وتحصينات للمرتزقة إلى جانب قيامهم بمحاولة تسلل و37 عملية دفع بتعزيزات وتحركات لمقاتليهم وعتادهم العسكري ما يؤكد نواياهم في ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المواطنين وعدم جديتهم في تنفيذ القرار الأممي وإحلال السلام في اليمن.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اشار العميد سريع إلى أن طيران العدوان شن غارتين على قانية بالبيضاء وغارة على قاع الحقل بذمار وغارة على نهم بمحافظة صنعاء و15 غارة على القفلة بمحافظة عمران وغارة على المزرق و13 غارة على كشر وغارتين على بكيل المير بحجة وخمس غارات على البقع وغارتين على الظاهر وثلاث غارات على باقم و17 غارة قبالة نجران وغارتين على خب والشعف في الجوف.

