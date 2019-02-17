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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة باستشهاد الشيخ خالد محمد على الهارب، الذي استشهد وهو يدافع عن الوطن وسيادته واستقلاله

ابو راس يعزّي باستشهاد الشيخ خالد الهارب
الأحد, 17-فبراير-2019
المؤتمرنت -
ابو راس يعزّي باستشهاد الشيخ خالد الهارب
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة باستشهاد الشيخ خالد محمد على الهارب، الذي استشهد وهو يدافع عن الوطن وسيادته واستقلاله في احدى الجبهات .

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ على صغير الهارب، وكافة آل الهارب بمحافظة حجة ، عبّر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..

" إنا لله وإنا إليه راجعون"








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