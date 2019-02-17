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المؤتمر نت - واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة.

لجنة برلمانية لدراسة ملفات مرشحين لعضوية ( مكافحة الفساد)
الأحد, 17-فبراير-2019
المؤتمرنت -
لجنة برلمانية لدراسة ملفات مرشحين لعضوية ( مكافحة الفساد)
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة.

وفي هذه الجلسة أستمع المجلس إلى رسالة رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، بشأن قائمة الثلاثين مرشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي أشير فيها إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب هيئة بديلة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقاً للنظام والقانون من قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن توفرت فيهم الشروط.

حيث أشارت الرسالة إلى أنه تم اختيار ثلاثين مرشح من بين 293 مرشحا، وتضمنت القائمة العامة 22 مرشحا وقائمة منظمات المجتمع المدني ثلاثة مرشحين وقائمة المرأة مرشحتين وقائمة القطاع الخاص ثلاثة مرشحين.

وطلبت الرسالة من مجلس النواب الإطلاع واستكمال الإجراءات اللازمة.

وفي هذا الإطار شكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام هشول زابية وعضوية رئيس اللجنة الدستورية ورئيس لجنة العدل ورئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وذلك لدراسة ملفات المرشحين وبياناتهم وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس في جلسة قادمة.

من جهة أخرى طرح على المجلس أحد أعضائه الأوضاع الصحية الخطيرة في وصاب وعتمة.

وأوصى المجلس بعد نقاش مستفيض لهذا الموضوع بتكليف الحكومة من خلال وزارة الصحة العامة والسكان ومكتب الصحة بالمحافظة بإرسال فريق طبي إلى المنطقة لترصد الوباء واتخاذ التدابير اللازمة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد تطرق نواب الشعب إلى أهمية توفير مادة الغاز وبالأسعار الميسرة والتي تنسجم مع مستوى دخل المواطن.

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح غدً الأثنين بمشيئة الله تعالى.








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