المؤتمرنت -

الأرصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين

دعا المركز الوطني للأرصاد، مستخدمي الطرق وسائقي المركبات إلى أخذ الحذر والحيطة من تدني الرؤية الأفقية أثناء الليل والصباح الباكر بسبب فرصة تشكل الضباب أو الشبورة المائية في أجزاء من مرتفعات محافظات (لحج، الضالع، تعز، اب، ريمة، المحويت، حجة وعمران).



واوضح المركز في نشرته اليوم بأن الاجواء خلال الـ24 ساعة القادمة في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية صحو إلى غائم جزئياً، ومن المحتمل تشكل الضباب أو الشابورة المائية خلال الليل والصباح الباكر، وتتشكل السحب الركامية الرعدية الممطرة على اجزاء من المرتفعات الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء.



وأشار إلى أن الاجواء في السواحل الغربية وباب المندب طقس غائم جزئياً ومغبر نسبياً والرياح شمالية غربية، معتدلة و سرعتها من 11 إلى 16 عقدة، في حين الاجواء في السواحل الجنوبية والشرقية وارخبيل سقطرى صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، وسرعتها من 4 الى 10 عقدة.



ولفت المركز الوطني للأرصاد إلى ان الاجواء في المناطق الصحراوية ستكون صحوة بوجه عام والرياح شمالية شرقية وسرعتها من 5 إلى 15 عقدة.

