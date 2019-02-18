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المؤتمر نت - واصل العدوان السعودي ومرتزقته خرق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، واستهدف الطيران وقصف صاروخي ومدفعي منازل وممتلكات المواطنين في محافظتي صنعاء وصعدة

الحديدة.. استمرار خروقات العدوان السعودي ومرتزقته
الإثنين, 18-فبراير-2019
المؤتمرنت -
الحديدة.. استمرار خروقات العدوان السعودي ومرتزقته
واصل العدوان السعودي ومرتزقته خرق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، واستهدف الطيران وقصف صاروخي ومدفعي منازل وممتلكات المواطنين في محافظتي صنعاء وصعدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدوان واصلوا الاعتداءات بمختلف الأسلحة المتوسطة على قريتي الشجن والكوعي ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأشار إلى أن قوى العدوان استهدفت أحياء متفرقة من مدينة الدريهمي بالمدفعية والعيارات الرشاشة.
وأفاد المصدر أن طائرات العدوان الحربية والتجسسية حلقت في سماء مدينة الحديدة.

وأكد استشهاد مواطن برصاص حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن طيران العدوان غارتين على ممتلكات المواطنين بالمديرية ، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع المواطنين هناك.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان دمر منزل الشيخ هادي صبر في وادي غيلمة بمديرية نهم في محافظة صنعاء.








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