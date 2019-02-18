المؤتمرنت -

قوات الجيش اليمني تواصل قصف مواقع العدو ومرتزقته

واصلت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قصفها المدفعي على مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته خلال الـ24 ساعة الماضية موقعة خسائر في الأرواح والعتاد.



وأوضح مصدر عسكري أن القوة المدفعية قصفت تجمعات مرتزقة العدوان شرق جبل جحفان بجيزان ، وتم قنص مرتزق بالمنطقة نفسها.



وتم تدمير آلية للجيش السعودي بكمين محكم نفذته وحدة الهندسة قبالة جبل قيس ومصرع من كانوا على متنها ،في حين تم قنص جندي سعودي في موقع مشعل.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً استهداف تجمعات للمرتزقة في الربوعة وقبالة منفذ علب بعسير.



وفي نجران قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين قبالة حصن الحماد،محققة إصابات مباشرة.



وأكد المصدرمصرع وإصابة عدد من المرتزقة بتفجير استهدف آليتهم جنوب مجمع المتون بمحافظة الجوف، وتم قنص مرتزق في وادي شواق بمديرية الغيل.