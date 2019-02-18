المؤتمرنت -

ابو راس يعزّي بوفاة العميد احمد ضبعان

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد / احمد محسن ضبعان، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والمجتمعي وخدمة الوطن .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد/ اللواء عبدالله محسن ضبعان، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، ، وكافة آل ضبعان بأمانة العاصمة ، عبّر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..

" إنا لله وإنا إليه راجعون".

