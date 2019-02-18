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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد / احمد محسن ضبعان، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني

ابو راس يعزّي بوفاة العميد احمد ضبعان
الإثنين, 18-فبراير-2019
المؤتمرنت -
ابو راس يعزّي بوفاة العميد احمد ضبعان
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد / احمد محسن ضبعان، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والمجتمعي وخدمة الوطن .

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد/ اللواء عبدالله محسن ضبعان، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، ، وكافة آل ضبعان بأمانة العاصمة ، عبّر رئيس المؤتمر عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب..
" إنا لله وإنا إليه راجعون".








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