المؤتمرنت -

البرلمان يذكّر الحكومة بالتزامات توفير الغاز المنزلي للمواطنين

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.



وفي هذه الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، أجرى المجلس نقاشاً عام حول مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية.



وأقر المجلس توجيه رسالة شكر إلى الأعضاء الأحرار في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي اللذين عبروا عن موقفهم الإيجابي الأخير تجاه الشعب اليمني والداعي لوقف الدعم اللوجستي والمساعدة لدول تحالف العدوان بقيادة السعودية في حربها على اليمن منذ نحو أربع سنوات، والتي تضرر منها الشعب اليمني، وصولاً للوضع الإنساني الكارثي حيث تتفاقم المعاناة وتنتشر الأمراض والأوبئة بسبب تداعيات استمرار العدوان والحصار .



إلى ذلك استمع المجلس من نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة خطة الإنفاق المقدمة من حكومة الإنقاذ للنصف الأول من العام 2019م، حيث أكد نائب رئيس المجلس أن اللجنة وافت الحكومة بالأسئلة وبانتظار الردود من الجانب الحكومي المختص.



وقد أكد نواب الشعب في هذه الجلسة على أهمية أن تعمل كافة اللجان الدائمة في المجلس على متابعة الحكومة بتنفيذ التوصيات المقرة من قبل المجلس كل لجنة فيما يخصها.



ودعا مجلس النواب الحكومة بمؤسساتها وأجهزتها الصحية والسلطة المحلية بمحافظة ذمار إلى ضرورة القيام بتوفير الأدوية اللازمة للمرض المنتشر في بعض مديريات المحافظة.



ولفت نواب الشعب إلى حجم معاناة المواطن في الحصول على مادة الغاز المنزلي .. مؤكدين ضرورة أن تفي الحكومة بالتزاماتها بتوفير مادة الغاز للمواطنين عبر الآلية السهلة والمناسبة التي تضمن حصولهم على مادة الغاز المنزلي وبأسعار ميسرة.



وتطرقوا إلى الإجراءات المتخذة بشأن انتخاب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .. مؤكدين ضرورة التحري فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالمرشحين لعضوية الهيئة وخاصة المؤهلات والكفاءات.



وحث أعضاء مجلس النواب اللجنة المختصة بذلك سرعة البت في موضوع قائمة المرشحين وموافاة المجلس بما سيتم التوصل إليه.



وكان المجلس، استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

