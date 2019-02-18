الإثنين, 18-فبراير-2019 الساعة: 07:15 م - آخر تحديث: 06:51 م (51: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
حرفية الاعداد لدورة الدائمة
يحيى نوري
دعوة‮ ‬لرجال‮ ‬اليمن‮ ‬
زعفران‮ ‬المهنا
أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
‬عبدالملك‮ ‬المروني
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
ابوراس‮ ‬رجل‮ ‬المرحله‮ ‬
وليد‮ ‬قائد‮ ‬الجبوب
أخبار
المؤتمر نت - واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

البرلمان يذكّر الحكومة بالتزامات توفير الغاز المنزلي للمواطنين
الإثنين, 18-فبراير-2019
المؤتمرنت -
البرلمان يذكّر الحكومة بالتزامات توفير الغاز المنزلي للمواطنين
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الرابع عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.

وفي هذه الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، أجرى المجلس نقاشاً عام حول مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية.

وأقر المجلس توجيه رسالة شكر إلى الأعضاء الأحرار في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي اللذين عبروا عن موقفهم الإيجابي الأخير تجاه الشعب اليمني والداعي لوقف الدعم اللوجستي والمساعدة لدول تحالف العدوان بقيادة السعودية في حربها على اليمن منذ نحو أربع سنوات، والتي تضرر منها الشعب اليمني، وصولاً للوضع الإنساني الكارثي حيث تتفاقم المعاناة وتنتشر الأمراض والأوبئة بسبب تداعيات استمرار العدوان والحصار .

إلى ذلك استمع المجلس من نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة خطة الإنفاق المقدمة من حكومة الإنقاذ للنصف الأول من العام 2019م، حيث أكد نائب رئيس المجلس أن اللجنة وافت الحكومة بالأسئلة وبانتظار الردود من الجانب الحكومي المختص.

وقد أكد نواب الشعب في هذه الجلسة على أهمية أن تعمل كافة اللجان الدائمة في المجلس على متابعة الحكومة بتنفيذ التوصيات المقرة من قبل المجلس كل لجنة فيما يخصها.

ودعا مجلس النواب الحكومة بمؤسساتها وأجهزتها الصحية والسلطة المحلية بمحافظة ذمار إلى ضرورة القيام بتوفير الأدوية اللازمة للمرض المنتشر في بعض مديريات المحافظة.

ولفت نواب الشعب إلى حجم معاناة المواطن في الحصول على مادة الغاز المنزلي .. مؤكدين ضرورة أن تفي الحكومة بالتزاماتها بتوفير مادة الغاز للمواطنين عبر الآلية السهلة والمناسبة التي تضمن حصولهم على مادة الغاز المنزلي وبأسعار ميسرة.

وتطرقوا إلى الإجراءات المتخذة بشأن انتخاب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد .. مؤكدين ضرورة التحري فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالمرشحين لعضوية الهيئة وخاصة المؤهلات والكفاءات.

وحث أعضاء مجلس النواب اللجنة المختصة بذلك سرعة البت في موضوع قائمة المرشحين وموافاة المجلس بما سيتم التوصل إليه.

وكان المجلس، استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: 100 موقع أثري في اليمن تعرض للتفجير والاستهداف
عربي ودولي: بولندا تلغي مشاركتها في قمة اسرائيل
فنون ومنوعات: حقوقي سعودي يُضرب عن الطعام
فنون ومنوعات: رضيع يعود للحياة بعد وفاته بساعتين
مجتمع مدني: تدريب استشاريين على التمويل الاصغر
علوم وتقنية: طريقة لتقليل أزمات الربو عند الأطفال
فنون ومنوعات: ترك جثة والدته 6 أشهر لصرف معاشها
فنون ومنوعات: صديقان يدخلان غينيس بـ 105 أحضان بدقيقة
فنون ومنوعات: وفاة مفاجئة لـ"خباز اللاجئين" اليوناني
فنون ومنوعات: الكشف عن مراقبة الصين لمليوني مسلم
فنون ومنوعات: قطط جائعة تلتهم جسد رجل بمصر
عربي ودولي: انقطاع أخبار 100 داعشي استرالي
عربي ودولي: باكستان تستدعي سفيرها في الهند
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى
فنون ومنوعات: مات ومعه كلمة السرّ لمبلغ 190 مليون دولار
فنون ومنوعات: صينيان يفوزان كأفضل ممثلين بمهرجان برلين
رياضة: جيرونا يصعق ريال مدريد في عقر داره
أخبار: الأرصاد يصدر تحذير جديد للمواطنين
أخبار: لجنة برلمانية لدراسة ملفات مرشحين لعضوية ( مكافحة الفساد)
أخبار: ابو راس يعزّي باستشهاد الشيخ خالد الهارب
أخبار: طيران العدوان يشن 64 غارة على 7 محافظات
فنون ومنوعات: متحف أميركي يعيد قطعة أثرية لمصر
أخبار: السيطرة على تباب والسعودية تعترف بمصرع 6 من جنودها
أخبار: النواب يدين استهداف الصيادين ويقر تقرير لجنة الخدمات
أخبار: الجوف.. افشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019