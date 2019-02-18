أخبار قتلى وجرحى من المرتزقة بالجوف المؤتمرنت -

قتلى وجرحى من المرتزقة بالجوف

نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم عملية إغارة على مواقع مرتزقة العدو السعودي في مجمع المتون بالجوف.



وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان خلال عملية هجومية على مواقعهم شرق مجمع المتون.















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