المؤتمرنت -

المجلس النرويجي: الدعم الأمريكي يطيل أمد المعاناة في اليمن

أكد المجلس النرويجي للاجئين، أن الهجمات المستمرة على اليمن بما في ذلك الأسلحة الأمريكية أدت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين.



وأوضح مدير السياسات في المجلس النرويجي أولي سولفانج في بيان حول إستخدام الرئيس الأمريكي الفيتو لمشروع قانون إنهاء الدعم العسكري للحرب على اليمن أن الولايات المتحدة لم تظهر حتى الآن إلتزاماً كبيراً بالمساءلة في ذلك.



وقال" إذا كان الرئيس الأمريكي مهتمًا حقًا بالحياة المدنية، فسوف يضمن أولاً وقبل كل شيء أن يتوقف التحالف الذي تقوده السعودية بدعم من الولايات المتحدة عن إنتهاك قوانين الحرب وحرمان ملايين اليمنيين من المساعدات المنقذة للحياة".



وأشار سولفانج إلى أن الحرب جعلت 24 مليون يمني– أي أكثر من ثلاثة أرباع السكان - بحاجة إلى مساعدات عاجلة وأساسية لإنقاذ الأرواح.



كما أكد أن المزيد من القنابل والأسلحة في اليمن لا يعني سوى المزيد من المعاناة والموت.



وأضاف" من خلال إستمرار هذا الدعم العسكري والدبلوماسي الشامل لطرف واحد من أطراف النزاع، تعمل الولايات المتحدة على تعميق وإطالة أمد الأزمة التي لها عواقب وخيمة وشديدة على اليمن والمدنيين يدفعون ذلك الثمن" .

