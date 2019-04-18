المؤتمرنت -

خسائر كبيرة بصفوف المرتزقة بجبهة الحدود

لقي العشرات من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم اليوم بعمليات نوعية وقصف صاروخي ومدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية في جيزان وعسير ونجران.



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع للمرتزقة شرق الخوبة بجيزان ومصرع عدد كبير منهم بينهم ثلاثة جنود سودانيين وإصابة آخرين.



وأشار المصدر إلى أنه تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في بوابة الموسم وإصابات مباشرة.. لافتا إلى أن الجيش واللجان أفشلوا محاول تسلل لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس.



وأكد المصدر كسر زحفين واسعين لمرتزقة الجيش السعودي شرق جبل الدخان وقبالة جبل الأم بي سي استمرا لساعات بمساندة الطيران الحربي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم دون أي تقدم.



وفي عسير دمر الجيش واللجان الشعبية مدرعة للمرتزقة بصاروخ موجه قبالة منفذ علب ومصرع من كان عليها، فيما استهدفت صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية تجمعات للمرتزقة قبالة المنفذ وغربي مجازة محققة اصابات مباشرة.



كما أكد المصدر استهداف تجمعات للجنود السعوديين في رقابة وموقع نهوقة بنجران بعدد من صواريخ الكاتيوشا وقصف مدفعي.



وأفشل الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة في مربع الحماد واستهداف تجمعاتهم بالمدفعية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية استهدفت مواقع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس, خلفت خسائر بصفوفهم.